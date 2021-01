Die deutsche Regierung verpasst der Debatte um eine mögliche Aufhebung von Reisebeschränkungen für Menschen mit Coronavirus-Impfung einen Dämpfer. Es sei noch verfrüht, man befinde sich in einer Diskussion, wo man noch nicht genau wisse, wie der Wirkstoff im Detail wirke, sagte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth am Montag am Rande einer Videokonferenz mit EU-Kollegen.