Transgeschlechtliche Menschen haben unterschiedliche Lebenswege. Manche identifizieren sich bereits in der Kindheit mit einem Geschlecht. Andere erleben eine Phase der Verunsicherung in der Jugend oder im Erwachsenenalter. Unterschiedlich ist auch das Ausmaß, in dem transgeschlechtliche Menschen ihre Körper mit Kleidung, Hormonen oder manchmal auch durch eine Operation verändern. Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie in der Gesellschaft oft mit Irritation konfrontiert sind, umso mehr, wenn sie sich nicht eindeutig als Frau oder Mann identifizieren. Leider manchmal auch in ihrer Herkunftsfamilie.