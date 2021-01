Viel ist spekuliert worden darüber, wie der Lockdown sexuelle Lust beeinflusst: Babyboom, mehr Pornos, mehr Sexspielzeug, usw. Immer wurde angenommen, dass ein Lockdown eine besonders gute Zeit für Sexualität ist - jetzt wo alle zu Hause sind und es nicht so viele Möglichkeiten gibt, in der Freizeit Spaß zu haben. Dabei hat sich für die Hälfte der Bevölkerung sexuell kaum etwas verändert. Ihre Beziehungen sind mehr oder weniger lustvoll geblieben - so wie vor der Pandemie.