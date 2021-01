Gute Filterleistung in kleinen Räumen

Im Neuzustand sind umgerechnet auf einen Raum mit 16 Quadratmetern Fläche und 40 Kubikmetern Raumvolumen nach 20 Minuten demnach die meisten virengroßen Tröpfchen weg: Bei Philips und Rowenta zu je 95 Prozent, beim Soehnle zu 90 Prozent. Doch das funktioniert laut Stiftung Warentest nur am Anfang. Bei simulierter Alterung des Filters änderte sich das Bild deutlich. Der Philips steckte die Alterung gut weg, bei ihm sank die Zahl der kleinsten Partikel um rund 90 Prozent. Beim Rowenta waren es noch rund 80 Prozent, beim Soehnle dagegen nur noch 46 Prozent. Danach würden also noch viele Tröpfchen in der Raumluft schweben.