72 Neuinfektionen und fünf Todesfälle

72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Montag in Kärnten gemeldet - ein niedrigerer Wert als die zuletzt veröffentlichten. Fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit sind mittlerweile 588 Menschen in Kärnten mit oder am Virus gestorben. Aktuell gab es in Kärnten 1050 getestete Infizierte.