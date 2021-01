Besser nicht zu früh freuen

Dumm nur, dass all die Raffzähne, die schon Millionen an Kursgewinnen in ihre Kassen fließen sehen, sich noch gedulden müssen - oder ihre Träume platzen sogar. Was am wahrscheinlichsten sein dürfte. Denn die Frage aller Fragen ist die: Warum sollte Apple ein Auto bauen wollen, wenn man bedenkt, welcher Rattenschwanz an wichtigen Punkten abgearbeitet werden müsste? Die sind nämlich zahlreich: