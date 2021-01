Die Polizei in Berlin hat laut einem Medienbericht am Sonntagabend einen Gottesdienst mit mehr als 170 Personen aufgelöst. Demnach habe ein Anrainer die Exekutive verständigt, weil in der „Jesus-Miracle-Harvest-Church“ im Stadtteil Gesundbrunnen eine Messe stattgefunden habe, bei der mehr Besucher als erwartet gekommen seien. Die Menschen hätten weder eine Gesichtsmaske getragen, noch Abstand gehalten.