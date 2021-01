Hunde erschnüffeln Infizierte

Für das Training der Hunde setzten die Jugendlichen für rund zehn Minuten Masken auf. Diese wurden anschließend in einem luftdichten Behälter verschlossen und an das Militärhundezentrum übergeben. Anschließend wurden bei den zehn- bis 14-jährigen Buben PCR-Tests genommen. Sobald die Resultate der Tests bekannt sind, können die Corona-Spürhunde „Fantasy Forever“ und „Piet“ die Masken beschnüffeln. So kann die Trefferquote der Vierbeiner in Sachen Viruserkennung überprüft werden.