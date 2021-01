Während die Slalom-Spezialisten auf das Nightrace in Schladminger warten, stößt Pinturault schon am Sonntag in Kitzbühel wieder auf die Konkurrenz. Er wird beim Speed-Triple auf dem Hahnenkamm den abschließenden Super-G bestreiten. „Es ist traurig für Aleks, wir sind ja gute Freunde“, bedauerte Pinturault das Saison-Aus für Kilde. „Lieber hätte ich mit ihm weiter Rennen für Rennen fair gekämpft. Aber so ist es. Verletzungen sind Teil des Skisports.“