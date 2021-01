Unter den Top-5-Marken der am häufigsten zugelassenen E-Autos führt Teslas Model 3 mit 2892 Zulassungen, gefolgt von Renault Zoe (2071), VW ID.3 (1669), Kia Niro (1125) und Hyundai Kona (861). Am meisten E-Autos wurden in Wien (2958), Niederösterreich (2944), Oberösterreich (2812) und in der Steiermark (2082) zugelassen.