Der 21-Jährige ist erst der vierte Profi in der NBA-Geschichte, der mindestens 35 Punkte, 15 Vorlagen und 15 Rebounds in einer Partie schaffte. Das gelang bisher nur den Allzeitgrößen Wilt Chamberlain und Oscar Robertson sowie James Harden, doch keiner war dabei so jung wie Doncic, der im ewigen Triple-Double-Ranking auf Platz 15 kletterte.