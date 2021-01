Nur 131 Neuinfektionen wurden am Sonntag registriert - der letzte Tag der Woche hat aber traditionell eher niedrige Werte. Die meisten Neuinfizierten in Relation zur Einwohnerzahl gibt es derzeit in den obersteirischen Bezirken Liezen, Murau und Murtal, vergleichsweise am besten stehen Graz, Leoben und Weiz da.