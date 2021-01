Am 17. Jänner bestieg Kremlgegner Alexej Nawalny in Berlin Brandenburg ein Flugzeug nach Moskau. Fünf Monate hatte er sich in Deutschland, wo er sich von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte, aufgehalten. Nach seiner Ankunft in Russland wurde er sofort festgenommen. Nun fehlt von dem 44-Jährigen jede Spur. „Alexej ist schon seit 14 Stunden in Haft, ihm wurde nicht erlaubt zu telefonieren, obwohl alle Festgenommenen dieses Recht haben“, klagt seine Sprecherin.