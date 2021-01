Am 20. Jänner legt Kamala Harris in Washington den Amtseid ab und ist damit die erste afroamerikanisch-indische Vizepräsidentin der USA. Schon jetzt ist sie berühmt für ihren eigenwilligen Kleidungsstil. Ob im legeren Anzug und in Turnschuhen auf dem Cover der „Vogue“ oder in einer glitzernden Regenbogen-Jeansjacke, die 56-Jährige trägt, was sie will. Mit besonderer Spannung werden deshalb auch ihre Outfits für die Inauguration und die Bälle im Anschluss erwartet. Doch vorher sorgt sie jetzt noch ausgerechnet mit Socken für Furore.