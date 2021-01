77 Menschen ermordet, darunter zahlreiche Jugendliche

Dass es das rassistische Manifest des 77-fachen Mörders überhaupt in den Online-Buchhandel geschafft hat, erstaunt angesichts der Taten des Norwegers. Breivik hatte 2011 bei einem Bombenanschlag in Oslo und einem Amoklauf in einem Jugendlager 77 Menschen getötet, darunter 69 Mitglieder der Jugendorganisation AUF der norwegischen Sozialdemokraten. Breivik wurde zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Es ist die höchste Strafe, die das norwegische Strafrecht kennt.