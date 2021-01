Ob als Schotty im „Tatortreiniger“, Schäffer in „Mord mit Aussicht“ oder Georg in „25 km/h“: Bjarne Mädel hat ein Gespür für Stoffe, die gut ankommen. Nun hat er erstmals Regie geführt. Mädel drehte im Frühjahr 2020 im friesischen Varel und Umgebung in Norddeutschland den Krimi „Sörensen hat Angst“. Der düster-lakonische Nordsee-Krimi läuft am Mittwoch im Ersten.