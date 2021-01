Das Investment wird Hand in Hand mit einem weiteren Finanzinvestor (Business Angel, Venture-Capital-Unternehmen) getätigt, der zumindest der gleichen Höhe Kapital einbringt wie die SFG. Gemeinsam mit dem privaten Geldgeber finanziert die SFG also den Aufbau von Unternehmen mit. Das betrifft Aufwendungen in puncto F&E, Vertrieb, Investitionen und Working Capital. Als Mitgesellschafter bleibt die SFG bis zu zehn Jahren dabei, bevor die Unternehmen die Anteile zurückkaufen oder neue Investoren einsteigen können. Bis dann spielt man gemeinsam im Team - inklusive Zugang zu Know-how und Netzwerk der SFG!