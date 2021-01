„Ich bin so begeistert, mit H&M an dieser ganz besonderen Kollektion zu arbeiten. Es ist wirklich eine Zelebrierung der Charakteristika meiner Marke und der Einflüsse, die mich geprägt haben. Sowohl als Designerin als auch als Kundin bin ich ein großer Fan des H&M-Kooperationskonzepts. Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garcons - es ist so eine beeindruckende Liste von ehemaligen Kooperationspartnern, großartig ein Teil davon zu sein“, erklärte Rocha.