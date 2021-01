Nach drei Partien, die letzten zwei gingen gegen Wien und bei KAC verloren, stellte Trainer McIlvane statt Lamoureux wieder einmal Eliasson ins Bulls-Tor. Und der Schwede hatte schon in Minute zwei seinen ersten Auftritt, stoppte Caron beim Penalty – Jakubitzka hatte die Notbremse gezogen. Für die Hausherren, zunächst klar überlegen und nach Toren von Paul Huber und Tom Raffl 2:0 in Front, ging die Pannenserie aber im zweiten Drittel weiter. Plötzlich nur mehr Mitläufer, sehr passiv, in den Zweikämpfen oft nur zweiter Sieger, gerieten die Bulls wieder mal fünf gegen fünf ins Hintertreffen. Villach, weiter mit mehreren Ausfällen, spielte auf, kam zu vielen Chancen und auch zum Ausgleich. Noch die meisten Akzente in der Bulls-Offensive setzte die Linie mit Harnisch, Mario und Paul Huber. Letzterer wusste in Pause zwei: „Wir müssen wieder aufwachen.“