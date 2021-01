„Unsichtbares“ Unentschieden

Die Tore fielen in Istanbul in der ersten Halbzeit und zwar innerhalb von vier Minuten. Danijel Aleksic schoss die Erdogan-Mannschaft in Führung (38.), Hakan Arslan glich in der 42. Minute aus. Demba Bas vermeintlicher Siegtreffer wurde in der 82. Minute wegen eines Fouls zuvor aberkannt. Sivasspor steht auf Platz 11, Basaksehir auf Rang 12 in der türkischen Liga.