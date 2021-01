In den letzten Wochen wurde es ruhig um Salzburgs Motorsport-Ass Philipp Eng. Der 30-Jährige steckt jedoch mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, absolviert viele Fitness-Einheiten. Wie das Jahr 2021 für den Bleifuß genau aussieht, ist allerdings noch nicht ganz klar. Fix ist, dass Eng nicht wie einst vermutet in die Formel E wechseln wird. Ein Verbleib in der am 18. Juni in Italien startenden DTM ist möglich, aber nicht fixiert. Auch einen Teamwechsel wollte der BMW-Fahrer nicht ausschließen.