Paparazzi lauern vor dem Hotel, die Anlage in Adelaide wird rund um die Uhr von Polizei be- und überwacht. Seit Donnerstag bereiten sich die Tennisstars Dominic Thiem, Novak Djokovic und Rafael Nadal in der Küstenstadt auf die neue Saison (am 1. Februar beginnt in Melbourne der ATP-Cup, eine Woche später starten die Australian Open) vor, nur für fünf Stunden täglich dürfen die Asse das Hotel verlassen.