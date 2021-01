Schlechte Sichtverhältnisse, Sturm, Nebel, minus 15 Grad: Bei diesen widrigen Bedingungen gerieten am Sonntag vier Wiener im Alter zwischen 34 und 36 Jahren bei einer Skitour auf der Hohen Veitsch in eine alpine Notlage. Am Abend konnten sie in einer Schneehöhle gefunden werden.