Herbert Kickl schießt sich weiter gegen YouTube ein: Nachdem das Videoportal ein Video einer Rede von ihm wegen der „Verbreitung medizinischer Falschinformationen“ gelöscht hatte, fordert der FPÖ-Klubchef nun ein „Anti-Zensur-Gesetz“ in Österreich. Soziale Netzwerke und Internetkonzerne sollten nur das löschen dürfen, was gegen das Strafrecht verstoße, so Kickl. Auch die Unternehmen selbst nimmt er unter verbalen Beschuss.