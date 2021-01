Auch andere Länder setzten den chinesischen Konzern zuletzt auf eine schwarze Liste, machen also kein Geschäft mehr mit ihm. Zuletzt untersagte etwa Schweden die Nutzung von Huawei-Technologie in seinem Land und schloss das Unternehmen beim Aufbau seines 5G-Netzes aus. Großbritannien hatte als erstes Land in Europa Huawei-Technologie ab 2027 aus seinem 5G-Netz verbannt.