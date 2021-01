Der kleine Schritt zur Tat

„Seit dem Migrationsjahr 2015 beobachten wir verstärkte Aktivitäten am rechten Rand“, sagt Historiker Bernhard Weidinger. Es gebe ein Bedrohungsbild: „Wir werden überrannt, sind schutzlos. Müssen uns selbst schützen.“ Rechtsextreme Trump-Fans, die das Kapitol stürmen, sowie rechter Terror in Deutschland (NSU, Mord an FDP-Politiker Lübcke etc.), vertiefen österreichische Sorgenfalten. „Nur ein paar Dutzend Gefährder reichen schon. Man darf das Potenzial nicht unterschätzen“, sagt Weidinger, der bei allen inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen aktivistischen Identitären und gewaltbereiten Neonazis unterscheidet.