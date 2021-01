Die Anzahl der Tennis-Profis in einer strikten Quarantäne vor den Australian Open hat sich am Sonntag um 25 Spieler auf 72 erhöht. Grund dafür sind weitere positive Corona-Tests bei Passagieren auf Flügen nach Australien. Wie die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers der neuen Saison am Sonntag mitteilten, wurde nach einem Charterflug von Doha nach Melbourne eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Fälle auf fünf.