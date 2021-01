Der Lenker aus Voitsberg (Steiermark) war auf der Abfahrt der Südautobahn in Bad St. Leonhard laut eigenen Aussagen aufgrund von Sekundenschlafs rechts von der Fahrbahn abgekommen. In Folge touchierte der Wagen mehrere in diesem Bereich aufgestellte Verkehrszeichen, drehte sich um die eigene Achse und kam total beschädigt entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand.