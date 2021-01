So fanden sich zuerst 80, dann 430 Personen laut Polizei am Sonntag, gegen 14 Uhr, in Salzburg wieder – ganz spontan zum Spazierengehen. Zwei Runden um den Kai und die Innenstadt. Außenstehenden entschließt sich auf den ersten Blick der Sinn. Zu sehen war eine große Gruppe von Menschen, wie ein Protestzug. Also doch eine Demo, rechtlich also eine Versammlung. Angemeldet war sie nicht, heißt es von der Polizei, die vor Ort zuschaute und mit Megafon Ansagen machte. Man wolle versuchen, das Infektionsrisiko zu minimieren, hieß es. Deshalb werde auch nicht aufgelöst – die Leute müssten eingekesselt werden. Unverhältnismäßig mit Blick auf Strafdrohung und Demonstrationsrecht. Mit einem Beamten der Gesundheitsbehörde will die Polizei aber genau geschaut haben. Angezeigt wurde niemand. „Aus gesundheitspolizeilicher Sicht lag keine Gefährdung des öffentliches Wohles vor“, liest sich im Bericht. Ist diese Art des Protestes so richtig?