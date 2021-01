Hoffnung Ostern. Und was sind das für Maßnahmen? Das meiste war schon zuvor durchgesickert, hatte sich angedeutet. Im Wesentlichen: Der Lockdown wird verlängert, mindestens bis 8. Februar. Bis dahin bleibt der Handel zu, bleiben die Schulen im Fernunterricht. FFP-2-Masken ersetzen weitgehend den einfachen Mund-Nasen-Schutz - vorgeschrieben sind die viel sichereren Masken künftig unter anderem in Öffis und im (offenen) Handel. Der Babyelefant wird zunehmend erwachsen - der Sicherheitsabstand wächst von einem auf zwei Meter. Öffnungsschritte sind frühestens ab dem 9. Februar möglich, Gastro und Hotellerie bleiben aber noch den ganzen Februar zu. Das neue Ziel: Ostern! Bis dahin sollten die Impfungen zu greifen beginnen und, wie wir‘s schon im Vorjahr erlebt haben: Die höheren Temperaturen sind das beste Mittel im Kampf gegen das Virus. Und außerdem ist ja in der christlichen Lehre Ostern das Fest der Auferstehung. Also hoffen wir!