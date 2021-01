Sie narren die Behörden, liefern sich nächtliche Straßenrennen und stellen Bilder ihrer Irrfahrten stolz ins Internet: Etliche Raser treiben in Zeiten des Lockdowns in Salzburg ihr Unwesen. Die Polizei reagiert mit verstärkten Kontrollen – am Wochenende war gar der Stadtpolizeikommandant im Einsatz.