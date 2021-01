Schlag in den Genitalbereich

Dieses Vorhaben gelang den beiden Unbekannten leider dann auch. Beim Zurückdrängen des Deutschen und des Gambiers durch die Streifenbeamten entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Folge ein Polizist verletzt wurde. Der 25-Jährige soll ihm einen Schlag in den Genitalbereich versetzt und der 27-Jährige ihm eine blutende Wunde am Finger zugefügt haben. Die solcherart bedrängten Uniformierten forderten daraufhin Verstärkung bei den Nachbarinspektionen Neue Heimat und Lenaupark an.