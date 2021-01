Ärger über Fotos von Massen ohne Abstand

Keine Freude hat er mit den Bildern, die die „Krone“ am Wochenende vom Skigebiet Patscherkofel veröffentlichte. „Wenn ich das sehe, ärgere ich mich grün und blau. Es gibt bisher keine Hinweise auf irgendwelche Cluster, die durch das Skifahren entstanden wären. Der allergrößte Teil der Tiroler ist diszipliniert. Was am Patscherkofel aufgeführt wird, ist ein Schmarrn.“