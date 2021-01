Die geplanten Semesterferien fallen ins Wasser, stattdessen wird wieder verstärkt auf Home Office, Home Schooling und harten Lockdown gesetzt. Dieser wird bis 8. Februar und nicht wie ursprünglich geplant, bis 25. Jänner, verlängert. Mit dem 25. Jänner kommt das verstärkte Tragen einer FFP2-Maske: Sie wird bald in Supermärkten, in Tankstellenshops und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.