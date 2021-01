Einer der massiv Kritik an der Gatterjagd übt, ist Gerhard Laki aus Mogersdorf, der selbst lange Waidmann war. „Der Großteil der Jäger ist dagegen“, ist er überzeugt. Die Tiere würden für diese Praxis gezüchtet und per Lkw zu den Gattern gebracht, um bei den Jagden stundenlang im Kreis getrieben zu werden. Aufgrund der vielen Schüsse werde auch das Wild in den umliegenden Revieren beunruhigt, meint Laki. Er hat für die Abhaltung einer Volksabstimmung unterschrieben - so wie 10.500 andere. „Das zeigt, wie wichtig das Thema den Burgenländern ist und dass sie eine Verbesserung dieser verhunzten Novelle fordern“, so der grüne Abgeordnete Wolfgang Spitzmüller.