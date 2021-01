„Es macht einfach Spaß“, sagen die Mädchen Selina und Lilly der „Krone“. „Wir freuen uns, trotz Corona eislaufen gehen zu können, und wir genießen die Bewegung und die tolle Aussicht auf die Berge.“ Die Jugendlichen zeigen auf das Steinerne Meer, das sich über dem See hoch auftürmt. Diesen Panoramablick schätzen auch die Langläufer - direkt neben und teils um den See verläuft eine Loipe, kostenlos nutzbar und bis 21 Uhr beleuchtet. Für die Kleinen gibt es einen eigenen Eislaufbereich am See und einen Schneehügel zum Rodeln - der dank Kunstschnees seit längerem bereits erfreut.