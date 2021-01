Bereits vor der Ankunft des Regierungskritiker Alexej Nawalny in Moskau ist es am Flughafen Wnukowo zu Tumulten gekommen. Unterstützer des Oppositionspolitikers hatten sich in der Ankunftshalle eingefunden - ebenso wie ein Polizeiaufgebot in Schutzmontur. Es kam zu einigen Festnahmen. Auch Nawalny selbst droht in Russland die Verhaftung. Kurz vor 18 Uhr wurde Flughafen für weitere Landungen gesperrt, Nawalnys Maschine wurde umgeleitet. Gegen 18.20 Uhr Ortszeit landete der Kreml-Kritiker schließlich.