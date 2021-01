Laut dem aktuellen „Henley Passport Index“ liegt der österreichische Pass, was die Möglichkeit betrifft, ohne Visum in fremde Länder einzureisen, unter den besten zehn Länder der Welt. Unsere Weltklasse-Pässe rangieren unter 187 Staaten mit Dänemark an der fünften Stelle. Der Tabellenführer in dieser Klassifikation ist Japan mit 191, gefolgt von Singapur (190), Südkorea und Deutschland (189).