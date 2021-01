Titelverteidigerin Vanessa Herzog hat die Sprint-WM im Eisschnelllauf auf Endrang sechs beendet und durch den Startverzicht einer Konkurrentin damit am Sonntag im Vergleich zur Halbzeitwertung einen Platz gewonnen. Die 25-Jährige belegte am Schlusstag in Heerenveen über 500 m Rang vier sowie über 1.000 m Platz acht. Die Niederländerin Jutta Leerdam fing auf den abschließenden 1.000 m die Russin Angelina Golikowa ab und holte den Titel. Bronze ging an ihre Landsfrau Femke Kok.