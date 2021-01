In letzterem Fall gelang VP-Spitzenkandidat Matthias Adl, selbst ein Pottenbrunner, eine Woche vor der Wahl ein Coup. Er initiierte Verhandlungen zwischen der Gesundheitskasse – Generaldirektor ist ja mit Bernhard Wurzer ein St. Pöltner und einstiger VP-Gemeinderat – mit einer praktischen Ärztin, die Interesse an der Praxis in Pottenbrunn zeigt. „Wir sehen es als wertvoll, wenn Lösungsansätze aus der Region eingebracht werden“, erklärt Wurzer dazu.