Nicht nur wenn sie in ihre Verkleidung schlüpfen, fühlen sich die beiden Mittelalter-Fans Michael und Alexander Moser in die Vergangenheit zurückversetzt – dazu genügt den beiden Brüdern schon ein Blick auf ihr Handy. Denn sie leben wie rund 200 Leidensgenossen in der Hinteren Loich, einem Teil der Gemeinde Loich im tiefsten Pielachtal im Bezirk St. Pölten. Und dort gibt es keinen Handy-Empfang. Dabei hätte die Gegend, durch die der Pilgerweg nach Mariazell und beliebte Wanderwege führen, auch touristisch durchaus Bedeutung.