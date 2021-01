Startups sind innovative Unternehmen, die auf Wachstum und Skalierbarkeit ausgelegt sind, meist in einer eher risikobehafteten Umgebung agieren und ein entsprechendes Mindset mitbringen. Soll heißen: Startups können schnell auf Veränderungen am Markt, Kundenwünsche usw. reagieren. Genauso gehört konstantes Lernen dazu - auch aus Fehlern. Viele Startups bringen ihr Produkt bereits in der Pilotphase bzw. als MVPs (Minimal Viable Products, Anm.) auf den Markt, um dieses dann mithilfe der Kundenreaktionen weiterzuentwickeln. Das ist allerdings nur für gewisse Geschäftsmodelle möglich. Autos kann man nicht „halbfertig“ auf den Markt bringen und innerhalb kürzester Zeit auf Kundenfeedbacks reagieren. Bei digitalen Produkten ist das hingegen sehr wohl möglich. Last but not least ist ein Startup international ausgerichtet und nicht älter als zehn Jahre.