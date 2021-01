Stabile Situation trotz dynamischer Entwicklung

Der Energiebedarf in Tirol ist trotz dynamischer Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 2019 gegenüber dem Vorjahr 2018 lediglich um 1,1 Prozent gestiegen. Auch gegenüber dem Vergleichszeitraum 2005 zeigt sich eine sehr stabile Situation. In diesem Zeitraum ist der Energiebedarf in Tirol um 1,9 Prozent (Österreich + 3%) gestiegen. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger konnte in Tirol von damals 37 auf aktuell 45 Prozent gesteigert werden.