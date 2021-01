Aufstiegsspuren sucht man vergeblich; mangels Abfahrtsmöglichkeiten ist das Gebiet alles andere als ein beliebtes Ziel für Skitourengeher. Und so ziehe ich meine Spur durch den einsamen Winterwald, um Mario in E.T. Compton-Hütte in 1585 Meter Höhe zu besuchen. Schnee liegt hier viel; so viel, dass selbst die Wildtiere die Flucht ins Tal ergriffen haben. Fährten findet man keine.