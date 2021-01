Noch lange keine Normalität für die steirischen Schulen: Das Distance Learning geht weiter, die Semesterferien werden um eine Woche vorverlegt - für viele ist das eine organisatorische Herausforderung. Auch in den Kindergärten ist noch kein Regelbetrieb in Sicht, das Betreuungsangebot soll aber auch in den Ferien sichergestellt werden.