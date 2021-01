Dass Herzogin Kate und Prinz William ihren Wohnsitz im Kensington-Palast in London haben, ist den meisten Royal-Fans wohl ebenso bekannt wie die Tatsache, dass die Cambridges den aktuellen Lockdown in Großbritannien wie schon zuvor mit ihren drei Kindern auf ihrem Landsitz Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk verbringen. Was viele jedoch bislang nicht wussten: Der Zweite in der britischen Thronfolge hat noch ein weiteres Anwesen - und damit verbindet das royale Paar wohl viele romantische Erinnerungen ...