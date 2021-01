Die beiden vielleicht größten Rivalen im englischen Klubfußball treffen am Sonntag (17.30 Uhr) unter ungewohnten Voraussetzungen aufeinander. Vor dem Duell an der Anfield Road ist plötzlich Manchester United und nicht Liverpool der Gejagte. Während der Titelverteidiger zuletzt ins Straucheln geriet und seit drei Meisterschaftspartien sieglos ist, legte United in den vergangenen Wochen einen Erfolgslauf hin und steht zur Verblüffung vieler Experten auf Platz eins. sportkrone.at hält Sie hier am Laufenden.