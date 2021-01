Mordalarm in Aschach an der Steyr! Ein 73-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden seine 71-jährige Ehefrau im gemeinsamen Haus mit einem Messer erstochen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Frau tot. Der mutmaßliche Täter war derart betrunken, dass er nicht ansprechbar war.