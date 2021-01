Das Krankenhauspersonal war in den vergangenen Monaten wegen Corona nicht nur stark gefordert, sondern stand zudem im Schussfeld von Kritikern. „Es gibt Leute, die uns vorwerfen, wir seien schuld am Lockdown. Alles wäre nur geschlossen worden, um uns nicht zu überlasten. Dabei seien die Intensivbetten aber eh nie voll gewesen“, ärgert sich Zangerl über die Kommentare in diversen Foren. „Das stimmt ganz einfach nicht. Bis vor wenigen Wochen hatten wir kein einziges Intensivbett mehr frei und die Corona-Betten waren alle belegt.“