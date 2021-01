Zur Erinnerung: Nach dem politischen Aus für das „Freitesten“ von 15. bis 17. Jänner hatte Oberösterreich seine Massentests auf 22. bis 24. Jänner verschoben. Andere Bundesländer dagegen haben dieses Wochenende getestet. In Wien wurden an den drei Standorten insgesamt 109.014 Antigen-Schnelltests durchgeführt. Davon zeigten 234 bzw. 0,21 Prozent ein positives Ergebnis an. Nur rund 14 Prozent der Wiener nützten das Angebot. In Niederösterreich ließen sich insgesamt 425.579 Personen nach vorläufigem Stand testen, das bedeutet eine Teilnahmequote von 28,10 Prozent.